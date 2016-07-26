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MIRROR唔知50萬騷價 鏡仔叫Anson Lo、Jer找飯數
2 小時前
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MIRROR唔知50萬騷價 鏡仔叫Anson Lo、Jer找飯數

MIRROR今日出席電訊公司發布會，眾人在活動上跳唱《ASAP》以及《BOSS》，令全場high爆。雖然今次活動不對外公開，但仍吸引不少鏡粉到會場外支持。提到MIRROR廣告身價再上升，有指他們部份成員的騷價更去到50萬，AK大叫冤枉︰「我哋真係唔知！冤枉呀！希望報導講嘅價係真！我哋唔知個價，只知工作內容。」Lokman表示從不過問價錢，只關心工作行程及有沒有早餐食。

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12位成員一齊表演。(林俊源攝)
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Tiger與Jer。(林俊源攝)
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Anson Lo表示會請食飯慶祝MV點擊過一千萬。(林俊源攝)

Anson Lo同Jer輪流請食飯

提到Anson Lo的《不可愛教主》點擊率超過一千萬，問到如何慶祝時，其他成員在旁要求他請食飯。Anson Lo說︰「本身諗住請，但唔可以搶先阿Jer，因為阿Jer話請食飯。總之佢請咗，就到我請啦！」阿Jer表示已經「埋咗單」，但Anson Lo、Lokman大感困惑，後來Jer指早前食飯由花姐埋單，他收到單之後便會找數，Alton即說︰「你未比仲咁大聲。」之後全員起鬨，非常好笑。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/mirror唔知50萬騷價-鏡仔叫jer、anson-lo找飯數-293022
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