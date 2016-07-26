MIRROR四子現身中環 二千人逼爆三層商場

MIRROR成員姜濤、盧瀚霆(Anson Lo)、呂爵安(Edan)、陳卓賢(Ian)四子，今午現身中環為護膚品牌出席活動，吸引逾二千粉絲撐場，迫爆三層商場，十分墟冚。一如以往，粉絲為霸靚位，通宵來到商場等候，最早的是昨晚10時已到場。

活動於早上11時開始，四子以一身紅白色衫登場，粉絲的尖叫聲相當震撼。近年MIRROR 成廣告界寵兒，問到四子最想代言哪一類產品時，「教主」Anson Lo表示想代言航空公司，可以順道旅行，而Edan則笑言：「有錢就好。」

再問到MIRROR近半年收入大增，會否投資轉頭買樓，三子即望住「吸金王」姜濤，姜濤即尷尬笑道：「辛苦啦，大家都辛苦啦。」

提到有「姜糖」為新劇《超感應學園》斥資在銅鑼灣姜濤住所附近，租下巨形廣告做應援，昨日姜濤更率先到場打卡，問他會否擔心出入受到人潮影響，而姜濤開心表示難得有地方打卡，最多夜少少返屋企。