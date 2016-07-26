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MIRROR成軍3周年｜姜濤肥嘟嘟學生照 網民笑似ERROR肥仔
50 分前
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MIRROR姜濤ERROR肥仔
MIRROR成軍3周年｜姜濤肥嘟嘟學生照 網民笑似ERROR肥仔
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姜濤小時候的學生照，獲大量網民指似ERROR的肥仔。

MIRROR今日在九展舉行成軍3周年答謝活動，會場內張貼各成員的童年照，其中姜濤肥嘟嘟的照片吸引大量鏡粉拍照。眾所周知，姜濤以前是一名肥仔，其後他決心減肥，變成現在的人氣王。

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姜濤與肥仔。

網民要求ERROR肥仔作對比

姜濤在IG放上小時候的學生照，留言說︰「你好，小胖子。」ERROR成員肥仔(梁業)留言︰「好似細個靚仔啲」沒料到獲大量fans留言指姜濤小時候似肥仔，並著他拿出自己小時候的照片與姜濤的作對比。網民回覆肥仔說︰「其實係咪你(肥仔)嚟㗎？」、「究竟將你細個嘅相同姜b細個嘅相拍埋一齊，會唔會有人撈亂？」、「其實係咪失散左的兄弟？」、「你係咪借住張童年相俾佢頂住檔先」、「似而家肥仔個樣」、「佢(姜濤)係咪拎左你張相」

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/mirror成軍3周年｜姜濤肥嘟嘟學生照-網民笑似error肥仔-291439
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