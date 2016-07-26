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MIRROR成軍3周年｜歌舞答謝善心鏡粉
28 分前
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MIRROR成軍3周年｜歌舞答謝善心鏡粉
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麥當勞App用戶專屬場次

今日(3日)是MIRROR成軍3周年大日子，除了推出團歌《All in One》，還在九展舉辦3場答謝會「MIRROR Be 3 Birthday Party」，其中一場是麥當勞App用戶專屬場次，12子固然落力表演，答謝一眾鏡粉。

早前麥當勞App推出捐款券，為香港麥當勞叔叔之家的病童及其家人籌款，300位幸運的善長，獲邀參加今日的活動，除了能夠近距離接觸偶像，更率先欣賞MIRROR演繹新歌《All in One》。之後12位成員在台上大玩「大電視」及「估歌仔」遊戲，過程惹笑。活動尾聲時，麥當勞App用戶更可分組上台與MIRROR合照，一起紀念開心時刻。

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MIRROR與善心鏡粉合照。

港九多處播新歌MV

各位鏡粉留意，由11月4日起，麥當勞位於金鐘海富中心的旗艦MIRROR主題餐廳、銅鑼灣SOGO、銅鑼灣翡翠明珠廣場、尖沙咀重慶大廈及旺角百老匯大屏幕，均可的到《All in One》的MV，鏡粉又可以打卡留念了。

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MIRROR落力演出。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/mirror成軍3周年｜歌舞答謝善心鏡粉-291465
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