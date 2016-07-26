MIRROR成軍3周年｜Jeremy回顧過去有感而發︰願我們都能保持初心

MIRROR成軍3周年，12位成員各有各忙，Jeremy(李駿傑)的人氣也愈來愈高，他藉著今日回望過去3年的日子，他表示時間過得很快，今年對他來說是最夢幻的一年。

Jeremy首先感謝工作人員、粉絲的支持和照顧，「以前想都不敢想的事情，都出現在眼前，很神奇也很感動，原來自己背後有那麼多人，默默的愛著自己，而這些愛，真的一直一直支撐著我，未來應該還會有很多的挑戰吧？但想著有你們的存在，似乎也沒那麼的辛苦。」

Jeremy：你們就是那一束光

Jeremy續說︰「你們總說，我們成為你們人生當中的光，而你們又何嘗不是，這個世界有太多東西蠶食著我們，而你們就是那一束光，把這些東西都遠離我們。讓我們感受到這個世界的愛！謝謝你們！真的很幸福！最後感謝一下自己，辛苦了！出道三週年快樂，Jeremy！願我們都能保持初心，做好每一件事情！」

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