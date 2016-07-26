MIRROR成軍3周年｜Lokman預告聚少離多 姜濤又笑又喊勁搞鬼

MIRROR成軍3周年大日子，12位成員出席《MIRROR Be 3 Birthday Party》答謝大家一直以來的支持。大會送上生日蛋糕，隊長Lokman代表全員許願︰「第一個願望係大家身體健康，第二個希望大家快啲去旅行，第三個願望係下年可以再見到大家！今年首歌《All in One》係集合大家力量，今日除咗係我哋生日大日子，亦係MIRROR爸爸媽媽大日子，希望大家俾啲掌聲魯生同花姐，同埋《全民造星》。」

AK拉隊玩自問自答

其後MIRROR全員接受訪問，由AK負責問各成員，Lokman表示過去3年大家經歷高高低低，預告未來日子大家會聚少離多，他說︰「高嘅時候，就係《調教你MIRROR》，因為演唱會，大家有團火係咁燒，最低係疫情，大家心情麻麻地，大家好多時間諗嘢。」AK搞笑問︰「聽講MIRROR會進軍更大個舞台，你有冇收到消息？」Lokman表示：「我哋都係聽公司講，希望下年個檔期落實。」之後Tiger問道︰「聽講你哋有套劇喎！」AK答︰「公司都係構思中，我哋都係剛剛收通知。」

姜濤表現趣怪

Edan多謝大家對其MV的支持，並透露現正與Anson Lo拍攝電影，Anson Lo表示現正跟毛舜筠拍戲，問到其腰傷如何，他表示現已無大礙。之後眾人起鬨笑指姜濤是「來自星星的姜濤」，姜濤則又哭又笑表現趣怪，Stanely等為他的行為解畫︰「佢話好開心，會好努力用作品報答。」之後他們表示Jer終於肯請食飯。

MIRROR未來聚少離多

被問到未來的願望，Lokman說︰「經過3周年，大家願望當然係希望有第4周年、第5周年、第6周年，可能遲啲聚得唔密，但大家都會堅守MIRROR精神，幾時行埋一齊都會變成好勁嘅人。」問到大家有何不同，AK搞笑說︰「年齡唔同咗，頭髮長度唔同咗，今日又高咗。呢三年大家都愈來愈適應呢個團子生活，由開頭做訪問好緊張，到依家會搗蛋，都係一個改變。」Lokman就續指大家有小組或單人工作情況出現，如果小組工作就少了幾分熱鬧，大家一齊就可以分擔工作，有兄弟在身邊是很重要。

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