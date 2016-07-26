Am730
Am730
Am730
Am730
Entertainment
MIRROR成軍3周年｜Lokman預告聚少離多 姜濤又笑又喊勁搞鬼
1 小時前
#Hashtags
MIRRORAKAnson LoTigerStanleyJerIanEdan姜濤Alton陳瑞輝王智德楊樂文盧瀚霆李駿傑呂爵安邱傲然江𤒹生柳應廷邱士縉陳卓賢
MIRROR成軍3周年｜Lokman預告聚少離多 姜濤又笑又喊勁搞鬼
news-images
MIRROR12位成員各有各忙，難得可以聚首。

MIRROR成軍3周年大日子，12位成員出席《MIRROR Be 3 Birthday Party》答謝大家一直以來的支持。大會送上生日蛋糕，隊長Lokman代表全員許願︰「第一個願望係大家身體健康，第二個希望大家快啲去旅行，第三個願望係下年可以再見到大家！今年首歌《All in One》係集合大家力量，今日除咗係我哋生日大日子，亦係MIRROR爸爸媽媽大日子，希望大家俾啲掌聲魯生同花姐，同埋《全民造星》。」

news-images
AK等自問自答，非常搞笑。

AK拉隊玩自問自答

其後MIRROR全員接受訪問，由AK負責問各成員，Lokman表示過去3年大家經歷高高低低，預告未來日子大家會聚少離多，他說︰「高嘅時候，就係《調教你MIRROR》，因為演唱會，大家有團火係咁燒，最低係疫情，大家心情麻麻地，大家好多時間諗嘢。」AK搞笑問︰「聽講MIRROR會進軍更大個舞台，你有冇收到消息？」Lokman表示：「我哋都係聽公司講，希望下年個檔期落實。」之後Tiger問道︰「聽講你哋有套劇喎！」AK答︰「公司都係構思中，我哋都係剛剛收通知。」

姜濤表現趣怪

Edan多謝大家對其MV的支持，並透露現正與Anson Lo拍攝電影，Anson Lo表示現正跟毛舜筠拍戲，問到其腰傷如何，他表示現已無大礙。之後眾人起鬨笑指姜濤是「來自星星的姜濤」，姜濤則又哭又笑表現趣怪，Stanely等為他的行為解畫︰「佢話好開心，會好努力用作品報答。」之後他們表示Jer終於肯請食飯。

news-images
Lokman表示大家未來一齊出席活動的機會愈來愈少。

MIRROR未來聚少離多

被問到未來的願望，Lokman說︰「經過3周年，大家願望當然係希望有第4周年、第5周年、第6周年，可能遲啲聚得唔密，但大家都會堅守MIRROR精神，幾時行埋一齊都會變成好勁嘅人。」問到大家有何不同，AK搞笑說︰「年齡唔同咗，頭髮長度唔同咗，今日又高咗。呢三年大家都愈來愈適應呢個團子生活，由開頭做訪問好緊張，到依家會搗蛋，都係一個改變。」Lokman就續指大家有小組或單人工作情況出現，如果小組工作就少了幾分熱鬧，大家一齊就可以分擔工作，有兄弟在身邊是很重要。

相關新聞︰

MIRROR成軍3周年｜12成員玩大電視 首次公開演唱團歌《ALL IN ONE》

MIRROR成軍3周年 鏡仔學生相激罕曝光

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/mirror成軍3周年｜lokman預告聚少離多-姜濤又笑又喊勁搞鬼-291423
#Hashtags
MIRRORAKAnson LoTigerStanleyJerIanEdan姜濤Alton陳瑞輝王智德楊樂文盧瀚霆李駿傑呂爵安邱傲然江𤒹生柳應廷邱士縉陳卓賢
Am730

永恆族彩蛋｜永恆族 變異族 天神族悉數登場 進一步擴闊Marvel電影宇宙

吸血新世紀｜姬絲頓史釗活宣布結婚

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
永恆族彩蛋｜永恆族 變異族 天神族悉數登場 進一步擴闊Marvel電影宇宙
Am730
Am730
吸血新世紀｜姬絲頓史釗活宣布結婚
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多