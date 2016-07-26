MIRROR攻佔買賣平台排行榜 Anson Lo搜尋量激增900倍

有一買賣平台公布過去一年的平台數據，用戶搜最多的是與MIRROR相關的物品。該公司的新聞稿指MIRROR各成員今年人氣急升，其中教主Anson Lo於一年間熱搜度激增900倍！

Anson Lo搜尋量暴升900倍

Anson Lo今年先有《大叔的愛》阿牧的暖男演出，再有「教主碼頭」大型廣告版生日應援等熱潮帶動，令搜尋量在過去一年急增900倍！但在是次排行榜中，仍然未能排在第一位。那麼誰人才是最多搜尋量的MIRROR成員呢？

搜尋次數最多的MIRROR成員 - 姜濤

拍賣平台今年列出「五大搜尋次數最多的MIRROR成員排行榜」，在榜首的依然是團隊的人氣王姜濤，之後便是陳卓賢(Ian)、盧瀚霆 (Anson Lo)、呂爵安(Edan)及柳應廷(Jer)。

該公司指，根據搜尋記錄，除了姜濤公仔，不同成員的Q版公仔都各有捧場客，粉絲更會為公仔度身設計各種服裝，模仿偶像在MV的打扮穿搭。Mirror各式閃卡榮登周邊產品第二位，而近日有快餐店推出的Mirror三周年限量鏡仔卡亦開始在平台上帶來新一番熱潮。