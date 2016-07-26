MIRROR新歌MV涉抄襲 Lokman︰係有啲似嘅

MIRROR新歌《All in One》MV被指抄襲韓國男團防彈少年團(BTS)的演出片段。隊長Lokman昨日出席ViuTV電視劇《IT狗》首映禮時，被問到MV涉抄襲問題，他表示︰「有啲相似嘅，應該係冇抄襲嘅，我哋冇睇過嗰啲片，都係粉絲講先知。(有冇唔開心？)唔開心係因為出現呢個情況，早知睇多啲唔同演出，真係書到用時方恨少。(日後12個一齊創作？)如果12個人一齊做，再加埋同花姐傾，睇怕1年先拍得成。」

盼為紅館騷爭取更多時間排練

有傳MIRROR為了紅館演出，決定閉關彩排1個月，因而損出千萬收入，Lokman聞言即謂︰「有咁多㗎咩？」他續指排練時間很重要，時間愈多，可令演出更穩定及精彩，「之前有啲急，所以都想爭取多啲時間排練，希望可以喺工作同排練拎到個平衡。」

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