MIRROR格劍｜港隊「花美男」崔浩然教劍擊 Stanley刺中Jeremy「小豬仔」

今屆的東京奧運會，張家朗奪得香港史上第二面奧運金牌，令不少人開始關注劍擊運動。現正舉行的殘奧比賽中，女子花劍團隊今日出戰小姐賽。MIRROR成員Stanley(邱士縉)和Jeremy(李駿傑)的YouTube視頻「巨龍與豬仔」，日前請來港隊劍擊運動員崔浩然(Nicolas)擔任嘉賓，並向Nicolas學習花劍。經名師親身指導後，巨龍Stanley與豬仔Jeremy當然要落場比試，自信滿滿的巨龍步步進擊，雖然最終落敗，卻擊中的Jeremy的「小豬仔」，令他急忙後退高呼，「黐線！篤呢度喎！」慘豬豬的他為了取回公道，要求攝製人員慢鏡重播以作證據，果然Stanley一劍刺中Jeremy的重要部位！

「負傷」作賽Jeremy，仍能以5比3贏了Stanley，並晉級與Nicolas對戰，而敗將Stanley則轉作旁述員。當然，新手作賽的Jeremy難敵大師傅，但獲Nicolas讚有潛質，表現超水準，可謂是被偶像躭誤的劍神，非常「葡萄」的Stanley趁機勸他退團。自稱是師父級的Stanley雖則落敗，但在擔任旁述員方面表現出色。看兩人的型爆劍擊look，ViuTV實可考慮開拍劍擊劇集。

友誼賽後，兩人認真地訪問Nicolas，而本月31歲生日的Stanley獲大家送上蛋糕慶祝。

