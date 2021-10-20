MIRROR演唱會門票難求 AK Ian替fans難過

MIRROR成員Anson Kong(江𤒹生)、Ian(陳卓賢)等昨日出席活動，大會特別為16日生日的AK補祝生日。外傳MIRROR明年7月在紅館開騷，對於fans呻12月的演唱會門票難求，AK與Ian知道情況，並表示替fans難過。

獲大會安排坐直升機的Ian與AK，稱是非常好的體驗，兩子都顯得既興奮又緊張。談到MIRROR演唱會的傳聞，AK說：「大家仲未收到正式通知，不過相信成事嘅話，花姐會同我哋講。」對於12月他們6子開騷，主辦機構安排fans以天價換飛及到後台拍照，AK表示：「唔太清楚換飛情況，我都係從fans口中得知演唱會入場門檻咁高，依家了解緊，希望佢哋可以易啲換飛。」

建議公司網上直播

Ian替fans感到難過，「其實每次開騷都好多謝fans嘅支持，擔心佢哋買唔買到飛、擔心佢哋通宵排隊同埋要買黃牛，聽到都幾唔開心。開騷都係想報答fans，如果可以安排網上直播，咁就可以俾多啲fans睇到。」Ian稱網上直播提議已經向公司反映。

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