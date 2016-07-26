MIRROR獲張敬軒讚推動樂壇 Ian、Jer盼多支持默默耕耘的本地音樂人

MIRROR成員陳卓賢(Ian)和柳應廷(Jer)早前與李幸倪(Gin Lee)合作拍廣告，3人再度合作，Jer和Ian均表示盼有機會與Gin Lee在音樂上合作，擦出新火花。兩人表示初步已定了年底六子演唱會的內容，Jer表示不會跳舞，但預告一些久未合作的成員，將會再次合體為粉絲帶來驚喜。Ian與姜濤是隊中首兩位單飛成員，外界不時比較兩人的成績，Ian卻表示，「大家慣常將我倆比較,，私下覺得是很好的交流機會，回想一齊做全日訪問的畫面，頗青春，是不錯的回憶。」

望能閉關準備演唱會

距離六子的演唱會尚有約一個月時間，問到可會閉關備戰？Ian表示，「由出道第一個演唱會，都想閉關，但一直都閉唔到，因為做騷都係想報答一直支持我們的人，他們入場，當然要給予好好的表演，我覺得個騷好唔好睇，跟預備的時間成正比，當然想有多些時間去預備。」本月20日是Jer的29歲生日，他表示暫時未知當天是否要返工，若要開工補祝生日也沒問題。談到Jeremy成為業主，兩人均表示恭喜，但慨嘆香港樓價太高，暫時仍未敢想置業的計劃。

《全民造星》培育新人

在昨日的叱咤記者會上，張敬軒點名睇好Jer獲男歌手獎，Jer回應指，「獎項其次，其實我們每位的作品，都是想透過mv或歌曲的信息，表達內心想說的話，不會太執著。」對於軒仔指MIRROR和ERROR令到本地樂壇再受關注，兩人就認為是他們幸運，Ian表示，「其實推動本地樂壇還有很多齒輪，還有很多歌手、新人和音樂人都默默耕耘，希望大家多聽他們的音樂，因為每位音樂人也有他們獨特的特色，希望大家多支持本地的音樂人。」Jer亦表示，每年都需要新人推動樂壇，「其實今年很多新人也是出自《全民造星》，公司一直也培養本地的音樂人，今年《造星IV》選女團，也是推動樂壇的事。」