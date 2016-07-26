MIRROR玩靠估遊戲 Jeremy 唔知大肚腩=花姐

MIRROR 12位成員早前合體接受音樂平台訪問， 12子分成兩組，「普通組」成員包括盧瀚霆(Anson Lo)、姜濤、陳瑞輝(Frankie)、王智德(Alton)、陳卓賢(Ian)和邱傲然(Tiger)；「精英組」成員包括楊樂文、江𤒹生(Anson Kong)，邱士縉(Stanley)、呂爵安(Edan)、李駿傑(Jeremy)和柳應廷(Jer)等，大玩「蒙著嘴大電視」遊戲，笑料百出。

遊戲由「普通組」一隊先開始，Anson Lo 相當落力做動力，可惜隊友們完全估唔到，至於Edan帶領的「精英組」，其中要估「花姐」兩字，Edan做「生啤」有大肚腩動作時，Jer口快快講出經理人「寶姐」個名，其他成員立即起哄，AK 則秒速估中，Jeremy 即搞笑問：「點解花姐係咁嘅？」

最後「精英組」大勝由Anson Lo負責做動作的「普通組」，Anson Lo被選出要接受大懲罰，並由姜濤使出他的絕招「手指彈額」，被姜濤連續大力彈額兩次，Anson Lo痛到眼泛淚光狀甚痛苦，額頭被彈到紅了一片﹗