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MIRROR網上表演成粒鐘無嘢睇 鏡粉狂派嬲
17 分前
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MIRROR網上表演成粒鐘無嘢睇 鏡粉狂派嬲
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MIRROR今日出席手機品牌活動。

MIRROR今日應電話品牌邀請出席新機宣傳，大會安排他們晚上演出，並在網上呼籲道「今晚 8 點我哋同 MIRROR 約定你一齊 #浩浩蕩蕩迎來另一新世紀！佢哋12人自演唱會後再次同台表演，我哋 Facebook 同海運大廈大電視會同步直播，再次 #焫焫焫焫焫焫著全城！」

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鏡粉為等MIRROR出場，等足近半小時，於是在專頁不停派嬲。
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正當大家期待MIRROR演出時，換來的竟是他們接受傳媒訪問的直播畫面。
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品牌專頁小編多次留言安撫，卻火上加油。

直播準時在8點開始，畫面開始時是黑色屏幕配上白色公司品牌名字，有近2萬人在網上觀看。然而，直播近26分鐘都是同一個黑色畫面及輕快純音樂。直播黑色畫面近半小時之後，畫面見到MIRROR入場，先見到他們與品牌的標誌合照，又走到採訪區跟傳媒做訪問，一直未見他們有演出的準備。

鏡粉瘋狂派嬲，亦有在街上看直播的鏡粉留言大叫無奈，稱在酷熱的街上呆等非常浪費時間及失望。鏡粉留言表達不滿，品牌專頁小編曾多次留言稱訪問完結後有表演，希望網民耐心等候。然而小編的留言似乎未能安撫大家，反而火上加油。 有網民留言稱品牌指「焫著全城」的確說到做到，成功吸嬲，認為大會理應安排他們在騷前或騷後做訪問，而不是讓大家看了半小時黑屏及他們不停接受訪問。

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有戶外等候的鏡粉大表無奈，怒批品牌安排欠佳。
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直播去到50分鐘，依然未有MIRROR演出。
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鏡粉等足一小時，終於見到MIRROR上台。

直播近1小時仍未有MIRROR演出，司儀陳俞希出場跟大家介紹活動，她多次表示「知道大家等咗好耐」，網民留言鬧到︰「唔好再講我哋等咗好耐！已經好火滾啦！」之後MIRROR出場，逐一介紹品牌新產品好處，惟大家對品牌的安排非常不滿，留言稱派心心是為MIRROR而非品牌。最後MIRROR集體獻唱《IGNITED》、《BOSS》，演出部份有2.7萬網民觀看。

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MIRROR出場後，逐一介紹電話的優點，而Lokman新look大獲好評。
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其後MIRROR唱出兩首歌，也是鏡粉最期待的畫面。
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MIRROR上台介紹連表演合共16分鐘，表演部份有2.7萬人觀看。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/mirror網上表演成粒鐘無嘢睇-鏡粉狂派嬲-282089
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