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MIRROR被批得個樣 Edan︰我哋12個唔同樣
1 小時前
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MIRROR呂爵安Edan膠戰
MIRROR被批得個樣 Edan︰我哋12個唔同樣
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徐浩昌 (肥腸)、劉沛蘅 (Hillary)、岑珈其、呂爵安(Edan) 、魏浚笙(Jeffrey)，同埋黃正宜 (阿正)。

MIRROR成員呂爵安(Edan)、魏浚笙(Jeffrey)、岑珈其及劉沛蘅等出席《膠戰S2》記者會，席間他們大玩遊戲，更搞笑自稱「6膠」。Edan透露，公司考慮到他工作忙碌，不時出現分身不暇的情況，曾提議讓他離開《膠戰》，但他斷言拒絕，認為拍《膠戰》是他拍得最舒服的節目，視《膠戰》的檔期為放假︰「因為可以做番自己，我想《膠戰》成為長壽節目。」

Edan表示，由於上一輯《膠戰》受歡迎，今輯在借用場地的時候都比較容易。他又透露在商場拍攝時因為要四圍跑，跑到標冷汗，上氣不接下氣，要即時坐低休息。

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岑珈其同呂爵安(Edan) 合作夾爆氣球。

Edan︰自己知自己事

Edan今年將與張天賦(MC)和曾比特(Mike)等角逐新人獎，但遭疑似炎明熹粉絲批評他只得人氣沒實力，Edan對此表示︰「自己知自己事啦！我都唔會講自己唱功好，張天賦佢哋唱功係勁嘅。我會好好努力，提升自己嘅音樂質素。」對於有Rapper批評MIRROR只得外表，Edan說︰「我連樣都冇喎！我哋勝在12個人唔同樣，各有賣點。梗有一款啱你。的確我哋各方面嘅能力未去到最好，大家鍾意我哋唔係單一方面，俾啲時間我哋改進啦。」

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Edan希望大家給予時間，見證MIRROR的進步。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/mirror被批得個樣-edan︰我哋12個唔同樣-287617
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