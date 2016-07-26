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麥當勞｜MIRROR炸雞開賣 鏡粉要盒唔要雞
1 小時前
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MIRROR麥當勞鏡粉
麥當勞｜MIRROR炸雞開賣 鏡粉要盒唔要雞
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大家今日食咗未？

麥當勞今日推出期間限定的全新口味麥炸雞，並請來MIRROR擔任代言人，鏡粉可以透過手機程式換領鏡仔卡，首批鏡仔卡為姜濤、Stanley及Tiger。首日開賣，多間麥當勞都出現人龍，部門店舖更出現炸雞供不應求的情況，需要輪候時間約廿分鐘。

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有鏡粉一早到麥當勞購入炸雞分享盒。(蘇文傑攝)
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平均一人兩大盒拿走。(蘇文傑攝)

鏡粉極速將套餐「肢體」

由於印有MIRROR肖像的食物盒是直接盛載炸雞，有鏡粉為了珍藏MIRROR的包裝盒，出盡奇招，包括向職員要求「另上」，甚至不要雞只求盒。有鏡粉收到食物之後，以極快速度把套餐「肢解」，即是把食物倒出，再用紙巾印走油漬，可說是無所不用其極。

適逢MIRROR成軍3周年，麥當勞隆重其事，在不同分店設有不同鏡仔主題供鏡粉打卡用，並把金鐘海富中心的分店打造成MIRROR主題限定店，同時又安排印有12位成員的巴士在多區行走。

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中環其中一間分店更出現人龍。
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有鏡粉為了保存食物盒出盡招數。(蘇文傑攝)

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首輪鏡仔卡有姜濤、Stanley及Tiger。
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麥當勞好貼心整了一個excel表，告之大家的鏡仔卡情況及不同分店的主題。
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究竟大家要食幾多炸雞呢？
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/mirror麥當勞炸雞開賣-鏡粉要盒唔要雞-290071
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