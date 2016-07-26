MIRROR 3周年進軍大舞台 姜濤感觸又喊又笑

昨日是男團MIRROR成軍的3周年，特別在九展舉辦答謝會《MIRROR Be 3 Birthday Party》，並在席上播出新歌《ALL IN ONE》MV，他們亦首次公開演唱新歌，又暗示要進軍更大的舞台。致詞時姜濤突然感觸又哭又笑，要其他成員見狀即呵返他。

MIRROR派對設有專屬展區，展出成員獲得的獎項、照片及片段、演唱會紀念品等。席上MIRROR比賽玩「大電視」，之後又與fans合照及切生日蛋糕。隊長Lokman代表全隊許願︰「第一個願望係大家身體健康，第二個希望大家去快啲旅行，第三個願望係下年可以再見到大家！」

Lokman呼籲堅守MIRROR精神

其後由AK負責問各成員，笑問Lokman︰「聽講MIRROR會進軍更大個舞台，你有冇收到消息？」Lokman說︰「我哋都係聽公司講，希望下年個檔期落實。」Edan多謝大家對他的MV支持，還透露正與Anson Lo拍電影。Anson Lo表示，現跟毛舜筠拍戲，問到其腰傷如何，他表示現已無大礙。之後眾人起鬨笑指姜濤是「來自星星的姜濤」，姜濤則又哭又笑表現趣怪，Stanely等為他的行為解畫︰「佢話好開心，會好努力用作品說話。」之後他們表示Jer終於肯請食飯。

問到未來願望，Lokman說︰「經過3周年，大家願望當然係希望有第4周年、第5周年、第6周年。可能遲啲聚得唔密，不過大家都會堅守MIRROR精神，幾時行埋一齊都會變成好勁嘅人。」

MIRROR 3周年進軍大舞台 姜濤感觸又喊又笑