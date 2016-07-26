MIRROR 3子出席adidas跑步活動 Ian：繼續支持香港運動員

adidas周四推出4DFWD 跑鞋最新配色及全新4DFWD Pulse 跑鞋，並尖沙咀港威商場設置「adidas 4DFWD 體驗區」，並請來MIRROR其中三位成員Ian、Anson Kong及Lokman到場宣傳，其中運動員出身的Ian便呼籲大家繼續支持香港運動員。

今次Ian、Anson Kong及Lokman出席adidas活動時，三人大談早前觀看東京奧運的趣事，Anson Kong便指自己小時候已經想學劍擊：「細個想學劍擊，但裝備真的太貴，所以長大後希望追回這個興趣。」Ian便指印象最深刻為速度攀石，「好像蜘蛛侠般，反地心吸力般，但應該不會去學」。

另外，Ian作為前南華甲一成員、香港排球隊的代表，他坦言看到港隊於東京奧運取得佳績很高興：「不單單是成績，最開心是多了人去關注香港運動員。自己都是運動員出身，知道在香港做運動員是很辛苦，開心在大家多了關注予本地運動員。希望之後的殘奧會大家都會繼續支持，亦不要因為只是奧運，然後4年一次才關心香港的運動員，而是一直都支持他們。」Anson Kong便希望未來多點訓練場地，可以贏得更好成績，為香港人爭光。

Lokman有興趣到馬拉松水站幫手

另外香港渣打馬拉松落實於今年10月24日復辦，被問到會否參戰時，Lokman便說：「我會選跑800米，慢慢加上去。因為馬拉松不是一件容易的事，都需要長期訓練，再遲點再說。」他又笑指自己可以在水站幫手做義工。而Ian便曝自己體質較易儲脂肪，因此經常會做Cardio或跑步。

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