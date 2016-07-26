MIRROR+ ERROR屯門合體｜fans訂定酒店追星 房價連跳三級至$1100晚

MIRROR與ERROR明天全員到屯門市廣場出席活動，有fans為了可以近距離支持偶像，已經有人在商場擺定凳仔，亦有fans表示今日向公司請假支持偶像，可預見明天的場面墟冚程度。

有fans決定預定鄰近酒店，以便明天一早到商場門外排隊入場，有鏡粉表示得知消息後，於下午兩時許上網book酒店，當時的房價為$549。及後訂房人數上升，網上顯示該酒店的房價已升至$735至$792不等。本報致電酒店訂房部查詢，職員表示房價已升至$1100，尚餘6間房。翻查資料，酒店於周四入住高級客房的價格一直在$550至$700左右，就算周五入住也只是$660起。

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