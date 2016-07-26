MIRROR+ ERROR明天現身屯門廣場 網民︰留言睇迫爆玻璃

明天網傳MIRROR加ERROR現身屯門廣場出席活動，今日大會終於宣布活動詳情！MIRROR與ERROR將於明日下午12時現身屯門廣場，根據大會通告顯示，為答謝觀眾對ViuTV 5年的支持，ViuTV將會推出「ViuTV夏日電視賞」，並由MIRROR與ERROR簡介「ViuTV夏日電視賞」內容。

有鏡粉得知消息之後，為了一早可以霸定有利位置支持偶像，已提早預訂鄰近酒店，以便明日盡早到商場霸位。商場facebook專頁更分享「活動小提示」，指活動於明日12時開始，所有Mirror及Error成員將會出席活動，但不會派發或售賣紀念品 ，如未能到場的fans，屆時可以到ViuTV的Facebook專頁觀看直播，而屯門市廣場Facebook 專頁亦會轉播活動。

今次活動掀起熱烈討論，不少人直言明日是「屯市淪陷日」，更指到場人士要戴耳塞保護聽覺，有人留言擔心人多會逼爆玻璃，憂出現意外。他們留言︰「我比較擔心你地既商場聽日會唔會下陷架? 有無做足防禦準備?」、「聽日啲商店可以全部落閘」

相關新聞︰

MIRROR及ERROR明屯門市廣場現身 粉絲今擔定櫈仔霸位

MIRROR周五現身屯門市廣場 街坊要求辭任區議員幫手排隊

fans訂定酒店追星 房價連跳三級至$1100晚