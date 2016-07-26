MIRROR ERROR 幫魯庭暉報仇 肥仔要害連環受襲

鄧麗欣、顧定軒、MIRROR及ERROR等，昨日與奧運港隊羽毛球混雙選手鄧俊文及謝影雪等，出席《力圖打排球》記者會，兌現之前與MIRROR及ERROR打羽毛球的承諾。



早前ERROR肥仔(梁業)在公開活動上，用排球擊中ViuTV高層魯庭暉。昨日魯庭暉亦在場，肥仔遭一眾隊友捉實，Edan隨即近距離用排球攻擊肥仔下體，肥仔掩住下面大叫「中咗呀！」Edan笑說︰「知我咩料啦！」主持駱振偉稱︰「老闆，我哋幫你報咗仇呀！」不過Edan其後遭肥仔用排球版的「死亡行星」懲罰，肥仔成功擊中對方要害。

影雪笑讚Tiger好波

羽毛球較量環節，Ian及Jeremy先與鄧謝配比賽，但Ian連續兩次接波失敗，謝影雪笑說︰「係我嘅錯！」並先讓1分予MIRROR。第三輪換上Anson Lo及Alton，一度反攻不果。之後由Tiger及肥仔上陣，Tiger表現不俗，肥仔也不時成功救波，Tiger又成功從鄧謝二人身上拎到1分。最後鄧謝以11比2輕鬆勝出，謝影雪點名讚Tiger打得很好。鄧俊文說，「佢哋話Frankie好波，不過今日冇嚟，原來Tiger啲波都好勁，我哋好留心佢，唔俾機會佢殺波。」