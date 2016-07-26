MIRROR Jeremy拍拖唔敢揀擇 多謝fans為毛孩籌款

MIRROR成員Jeremy(李駿傑)昨日於尖沙咀出席活動，今日是他26歲生日，除了海港城大屏幕輪住播他的組合成員歌曲外，其fans Unicorn亦為他準備不少應援活動。Jeremy非常高興，稱最開心是Unicorn為動物籌款。 攝影：陳奕釗

Jeremy表示，明天要在工作中過生日，笑言收到蛋糕便很滿足。談到Unicorn為他準備同的慶祝活動，他說︰「上年有fans買咗巴士站燈箱廣告，已經好開心啦，今年多咗唔同廣告牌、慈善義賣，感覺多咗好多Unicorn支持我，希望大家可以將呢啲錢捐去做慈善。」又指fans特別將慈善義賣所得的6位數字善款，捐去兩間愛護動物機構，「Unicorn好有心思，多謝佢哋都愛毛孩。」



自認宅 鍾意女仔笑得靚

Jeremy指前日已秘密去相展、café打卡︰「好多謝Unicorn嘅付出，我要做得更好去報答佢哋。」他透露MIRROR新團歌現正準備中，生日願望是希望疫情快點過去。問他想不想拍拖，Jeremy說：「自己好宅，隨緣啦，現階段只想做好啲工作，(有甚麼擇偶條件？)第一，要笑得靚，其次要愛錫我領養嘅Nana。」他又不抗拒與圈中人拍拖：「遇到一個同自己夾嘅人已經好好，隨緣啦！」