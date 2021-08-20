MIRROR@AK孖Lokman推合唱新歌 大騷爆肌身型

MIRROR 近期人氣急升，12子頻頻接job拍廣告，各有各忙。昨日，Anson Kong（江𤒹生／AK）及陳俞希（Hailey）出席超市開幕活動，吸引逾300粉絲撐場，逼滿商場，非常墟冚。活動中，Hailey笑言希望可以跟AK合作拍劇，飾演姊弟戀情侶，AK表示現實生活中未試過姊弟戀，現在做演員什麼都可以一試。

另外，AK就透露正準備接拍公司新一部搏擊類題材的電視劇，於是近日密密做Gym操肌。

至於，AK與隊長Lokman（楊樂文）合唱的新歌《虎道門》昨日首播，MV則在昨晚九時於MIRROR的官方YouTube頻道播出，二人穿上日本暴走族的裝束，其間AK就Chok爆坐在貨車頂，Lokman長期赤膊騷肌，非常吸睛，MV中有大量Rap都是由AK和Lokman填詞，更表示比賽時大家已經想有一隻合唱歌，終於等到呢個機會。粉絲們都大讚二人跳舞好有型，唯一不滿的是AK冇騷肌！