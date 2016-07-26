MIRROR+ERROR屯門合體｜商場要求鏡粉404離開 餐廳取消玻璃位

MIRROR與ERROR將於明日一齊到屯門市廣場出席《夏日電視賞》記者會，fans收到消息後隨即到場霸位，甚至預訂鄰近酒店，以便一早入商場。

由於商場二樓、三樓均使用玻璃圍欄，不少人留言擔心明天真的「逼爆」、「嗌爆」、「震爆」玻璃，也有人擔心屆時有人為了一睹偶像風采而發生意外。不少街坊到「屯碼牛牛」facebook專頁分享商場情況，見到商場用鐵馬圍起玻璃圍欄，而一樓中央位置，有不同fans用行李箱、膠凳、A4紙築起「地盤」。

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由於一樓屬公眾地方，通宵開放，有街坊報稱已有保安勸喻fans離開，fans則互相協調，希望明日入場時，仍可在他們現時守候的地區等候，不要過界。 商場二樓、三樓有餐廳可以望到中央位置，有fans更提早預定餐廳玻璃位，以便「邊食邊等」。不過，有不少人已收到餐廳電話通知訂位取消，相信是擔心玻璃位置出現意外。

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