Jeremy@MIRROR 26歲生日 粉絲設計「駿駿號」生日碼極有意思

MIRROR人氣震撼全城，每逢有成員生日，「鏡粉」們都都會出心又出力，安排一系列應援為偶像送上驚喜；繼姜濤、陳卓賢（Ian）、盧瀚霆（Anson Lo）、Stanley（邱士縉）等成員後，9月8日將是26歲生日的Jeremy（李駿傑）一眾「unicorn」（Jeremy 粉絲暱稱）都落力應援，頭炮是包下巴士車身廣告，並設計成「駿駿號」，於荃灣、耀安及尖東出現。

而另有一架98C巴士，車身內外全部都有Jeremy的身影，是特意選用了專屬Jeremy的「9」、「8」生日密碼，而「C」則代表「Chun」，非常有意思。

巴士於昨日(26號)率先駛出，寓意Jeremy 「26」歲的生日。

而應援陸續有來，粉絲將於9月舉辦Jeremy相畫展及駿駿Cafe，一眾「unicorn」可以盡情打卡。