MIRROR@Jer+Tiger將現身桌球比賽 挑戰傅家俊

MIRROR兩位成員柳應廷（Jer）及邱傲然（Tiger）將聯同香港著名桌球運動員傅家俊（Marco）於11月28日現身《調教你Snooker—慈善桌球挑戰賽》，為兒童教育及康復機構協康會籌款，幫助來自低收入家庭的特殊需要(SEN)兒童及青年。

去年，傅家俊聯同志同道合的朋友，創辦香港首間兒童桌球學校大師桌球王國（MSK），讓兒童可以在合適的環境下，有系統地學習桌球運動，肩負起教育下一代的使命。

能夠參與是次比賽，Jer說：「小朋友可以透過桌球學習於逆境中堅持不懈的精神，在桌球枱上學到的東西亦可應用於日常生活中。這麼有益身心的運動，當然要幫忙大力推廣！」

Tiger也說：「協康會致力為有不同能力的兒童、青年及其家人提供適切的服務，協助他們盡展所能，建立積極人生。能夠參與其中，為有需要的人籌款出一分力，實在十分榮幸。」

今次活動中的重頭戲，當然要數Marco與Jer及Tiger的對戰，兩位MIRROR成員雖然都懂得打桌球，但對於今次迎戰Marco，他們早有心理準備。Jer說：「跟擁有世界級水準的Marco比賽，即使讓50分，都好難贏對方。」Tiger則說：「就算我跟Jer聯手，能夠有雙位數字的分數已經算贏，不過做善事更可以乘機近距離偷師，已經十分難得。」