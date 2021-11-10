MTV歐洲音樂頒獎禮｜BTS Ed Sheeran成大贏家

MTV歐洲音樂頒獎禮(MTV European Music Awards)昨日於匈牙利布達佩斯舉行，韓國天團BTS繼續揚威海外，贏得最佳流行音樂藝人、K-Pop、組合及最強粉絲4大獎項，成為頒獎禮大贏家。由於疫情關係，他們沒有現身頒獎禮。從2018年起，BTS已連續4年在歐洲音樂頒獎禮獲獎，至今共獲14個獎項，是目前獲獎最多的組合。

Ed贏大獎

英國天王Ed Sheeran獲獎數目不多，但每個也是重要獎項，他分別贏得最佳藝人及最佳歌曲《Bad Habits》兩個大獎。女歌手Billie Eilish憑歌曲《Your Power》獲得最佳Video獎。Nicki Minaj獲最佳Hip-Hop獎。賽前獲8項提名的Justin Bieber，則未獲任何獎項。

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