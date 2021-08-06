MV催淚｜姜濤新歌悼念亡友 12小時逾50萬點擊

姜濤推出新歌《Dear My Friend,》悼念今年三月逝世的好友， MV 於昨晚上九時在官方頻道首播，「洋葱度」爆燈，字字句句都表示出想念好友之痛，推出12小時即有20萬點擊和3,000個留言 。

MV一開始已經是好友推上救護車的畫面，交代好友逝世後，姜濤出席喪禮致詞，並送上對方心愛的籃球，失去好友的姜濤，只有一個人獨自打機，演出前再沒有好友為他打氣，姜濤期間禁不住哽咽，有不少「姜糖」一邊睇一邊喊，非常心痛，更不少網民留言鼓勵姜濤，希望他盡快走出朋友離世的傷痛。

盼藉著歌曲獻最後一封信

談到新歌理念，姜濤坦言希望藉著歌曲，為已故摯友(花名：中峰)獻上最後的一封信:「歌名係我諗嘅，好想話畀大家知，呢首歌係專屬於佢；希望大家聽歌同時，可以好好珍惜身邊最親近嘅人。」

姜濤坦誠起初一度採取「拖字闕」:「可能係唔想面對朋友已經離去嘅事實，所以當初喺揀曲方面拖咗好耐，而且喺一時三刻亦好難搵到一首好稱心嘅歌，最後聽到林奕匡寫呢隻歌，一聽就有命中注定嘅感覺；至於填詞方面，因為林若寧老師係一位擅長描寫故事嘅作詞人，所以我同監製Edward講，方唔方便搵林老師聽下我呢個故仔，睇下佢有乜感覺，然後就促成呢件事。」

至於MV拍攝，姜濤特地走訪機場、籃球場、表演場館等多個地點，當中最令他難忘的場景，絕對是靈堂一幕，自認哭點高的他亦不禁眼角失守、淚灑當場：「導演希望我寫一封信畀呢位好友，然後喺靈堂讀出嚟，但我寫唔出，因我有太多說話想講，所以我建議乜都唔寫，由得我自言自語。因為呢段時間好忙，我想藉著呢個機會，同佢好好傾偈，所以封信只係道具，其實喺MV入面我都係同佢分享我嘅近況、佢屋企人嘅近況，講講下就喊咗出嚟 ；另外因為製作組預備咗一副假棺材，完咗嗰場戲之後，我都一直望住個棺材係咁喊。」

二人因籃球結緣，MV特地加入不少籃球元素，姜濤親解於機場的場景:「因為我朋友係做飛機維修師，所以我哋突登喺機場隔離拍攝奔跑場面，起初仲想拍埋飛機起飛，寓意佢嘅離開，可惜最後因為落雨拍唔到。」