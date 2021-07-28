MV重本製作| 怕羞ANSONBEAN同女主角面貼面嚇到彈開

ANSONBEAN(陳毅燊)年初加盟寰亞後，首支派台作《CRUSH（oh no!）》終於隆重登場，公司落足重本拍攝MV，加入大量CG特效，日前更舉行MV首播會，廣邀傳媒及友好，場面熱鬧。

《CRUSH（oh no!）》雖然是一首party feel的跳舞快歌，但歌詞講述少男少女相遇的甜蜜時刻，MV內的CG特效，更將ANSONBEAN化身成遊戲機內的跳舞少年，帶著混血兒MV女主角四圍去，導演刻意加入一些親密互動，例如要ANSONBEAN拖著女主角的手，甚至要兩人面貼面幾乎親嘴的鏡頭。怕醜的ANSONBEAN嚇到成個人彈開，但他堅稱「彈開」只是拍攝效果，表示：「其實劇情講我喺間餐廳帶女主角去玩，距離有少少近，啲人以為我驚所以跑，其實係劇本嚟嘅，所以我唔係好驚，只係有少少驚啫，好似好近咁，其實冇嘢嘅！」

MV於大廈天台的有蓋球場拍攝，ANSONBEAN表示:「其中一個場景喺係天台拍攝，我諗住會曬住陽光跳，但原來有瓦遮頭，冇原先諗咁熱，但其實熱吓都好嘅，不過最開心係同跳舞老師Geoff可以再合作。」

整個MV拍攝一共轉了四個不同場景，ANSONBEAN由早上八點開始埋位，直踩到凌晨才收工，年輕的ANSONBEAN，卻愈夜愈精神，問他最想公司如何獎勵自己？ANSONBEAN搞笑說：「可以拍完個MV已經係一個獎勵，同埋最緊要有埋盒叉雞飯！好肚餓，哈哈！」