Netflix推出Britney監管紀錄片

Britney Spears受父親Jamie監管長達13年，直至最近終可脫離父親魔爪的過程，將拍成紀錄片《Britney vs Spears》。Netflix今日發放一段18秒預告，片中可聽到Britney於2009年1月21日凌晨12時29分點致電律師的留言：「你好，我係Britney Spears，我之前打過電話給你。我再次打給你，是因為想確保是否正處理取消監管的程序。」Netflix表示，即將發布一段完整的預告片。

揭露Britney被監管細節

這部紀錄片將由Britney開始成名時說起，她怎樣被揭發有精神病問題、父親成為監護人、失去一切生活上的自由等，以至上月法院取消她父親的監管人身份，Britney重獲自由的過程。當中更有傳媒未曾披露過的內容，例如Britney生活上的監管細節。另有美媒報道，剛與男友Sam Asghari訂婚的Britney，沒有簽下婚前協議書。一旦與Sam分手，她擁有的6,000萬美元財產，將要分給未婚夫。

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