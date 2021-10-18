Netflix｜緊隨《魷魚遊戲》？！盤點5套Netflix 10月首播韓國作品 以吾之名、戀慕

韓國電視劇《魷魚遊戲》自在Netflix播出後便話題不斷，而繼《魷魚遊戲》後，其實也有不少韓國作品即將在Netflix上線。以下就為大家盤點5套Netflix 10月首播韓國作品，電視劇、電影和紀錄片都一應俱全，有興趣的話絕對不可錯過！

Netflix韓劇｜《戀慕》연모

韓國的古裝片一向有不少支持者，而女扮男裝等起碼更是在韓國電視劇中常出現。《戀慕》講述本來身為王世子的雙胞胎哥哥遭到殺害，原本因性別已被拋棄的雙胞胎妹妹頂替了他的位置，女扮男裝地假扮王世子。

由於她的真實身分屬王室機密，所以她對初戀老師的愛慕也只能塵封心底，但卻逐漸因相處而打開心扉，屬韓式經典的浪漫古裝劇。電視劇由《喜歡布拉姆斯嗎》的朴恩斌與《意外發現的一天》的路雲主演，兩人都是韓國電視劇界最近躍起的「善男信女」新星，朴恩斌的男裝打扮更是令人驚艷不已，現在才播出頭兩集，有興趣的話不妨去Netflix觀看吧！

上線日期：2021年10月11日

Netflix韓劇｜《像你的人》너를 닮은 사람

韓國除了經典的愛情劇外，另一種大受歡迎的電視劇便是狗血的復仇劇，《Penthouse》、《妻子的誘惑》等電視劇無論在韓國或是海外都特別有人氣。而《像你的人》便是圍繞一名忠實自己欲望的女人和因與這女人相遇後失去了自己生命之光的另一个女人所展開的癡情、背叛、墮落和復仇故事。

雙女主的角色由飾演《機智的醫生生活》中張冬天一角的申鉉彬及曾主演多部有名劇集的高賢廷兩人主演，可以在劇中看到兩位女主互相「鬥戲」實在過癮！同樣才剛開播，喜歡看復仇劇的話絕對不可錯過！

上線日期：2021年10月13日

Netflix韓劇｜《以吾之名》마이네임

《以吾之名》由《人文教育 101》 (인간수업)的金鎮民導演執導，導演特別擅長描繪帶有黑色色彩的電視劇，而電視劇便是講述希望為父親報仇的女孩尹智友加入販毒黑幫並成為臥底警察的故事。

由韓國「最強狐狸精」韓韶禧主演，雖然她在其他劇集中大多飾演柔弱或嬌生慣養的角色，但其實她的成長經歷卻與《以吾之名》中的角色般貧困和悲慘，因此更可看到她與亮眼的外表不同的一面。如果對於帶有黑色色彩的電視劇有興趣，不妨觀看搶先觀看它的預告，然後期待首播吧！

上線日期：2021年10月15日

Netflix韓劇｜《詭憶》디바

申敏兒最近憑着《海岸村恰恰恰》的清純女主一角而大受韓國和海外觀眾歡迎，而去年她就拍攝過一部與《海岸村》形象完全不同的驚悚電影，電影同樣在韓國獲得不錯的票房，而最近更會在韓國Netflix上映！

《詭憶》由申敏兒和李裕英主演，以跳水作為題材的，講述兩位女主角之間的猜忌、瘋狂與執著，給人跳水版《黑天鵝》的感覺！不過暫時只看到在韓國Netflix上映的消息，希望Netflix會在韓國上映後加上字幕和在香港上架，讓香港觀眾都可以看到。

上線日期：2021年10月15日

Netflix韓劇｜《韓國雨衣殺手 全面追緝 柳永哲》레인코트 킬러: 유영철을 추격하다

韓國電影中的經典之作《追擊者》便是改編自韓國的「柳永哲連環殺人事件」，而這件案件即將以紀錄片《韓國雨衣殺手 全面追緝 柳永哲》的形式在Netflix上線。這部紀錄片由亞洲製作公司 Beach House Pictures 製作，記錄惡名昭彰的韓國連續殺人犯柳永哲的犯案足跡。柳永哲在短短一年間共殺害了 20 人，而且殺人手法極之殘忍，而紀錄片除了記述柳永哲為南韓社會所帶來的痛苦，還記錄了那些為將他繩之以法而奮鬥不懈的人，從多角度地還原整件事情。如果喜歡看紀錄片的話，即將在22日上線的《韓國雨衣殺手 全面追緝 柳永哲》絕對非看不可！

上線日期：2021年10月22日

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