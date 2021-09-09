OMG足本MV有得睇！七仙羽用閃電七連鞭為P1X3L加持

七仙羽在《七救星》中為P1X3L改名叫《Oh My God》，更與他們三子一齊為新歌填詞，不少觀眾希望他們與七師傅的合唱歌可以成事。 他們合作的新歌終於出爐，MV除了有P1X3L三子登場之外，七師傅亦再以觀音造型示人。雖然今次MV未有七師傅rap的部份，但見到她雙手合十不停說︰「我是香港的狼辣度」，又為P1X3L獻舞兼送出飛吻，期間師傅更把閃電七連鞭運用到舞蹈之中！

相關新聞︰獲七仙羽加持 P1X3L推新歌《Oh My God》獲網民力讚

七師傅看好P1X3L將來會爆紅，表示無論改甚麼名字都不成問，她笑言：「不論你們叫Facial也好，Puzzle也好，都沒有問題。因為現在網民已經認識你們，剛才在街上也有粉絲找你們簽名合照，所以甚麼名字都沒有問題！」P1X3L感謝七師傅幫他們改名做「OMG」，但表示仍然會以P1X3L名義跟大家見面，他們說：「絕對沒有問題，大家叫我們『OMG』，只是多一個親切的稱呼。雖然『OMG』容易記，但我們仍然會用『P1X3L』，因為這個名字對我們很有意義。但要亦感謝七師傅，因為『OMG』的誕生令更多人認識我們。」

P1X3L希望透過《Oh My 7 God (feat. 七仙羽)》當中自嘲的方式提醒大家不要放棄，他們說：「這是一首充滿正能量的歌曲，歌曲表達了我們自入行以來的堅持及努力，同時希望想透過歌詞中的自嘲提醒自己不要放棄。」七師傅亦為他們打氣：「這首歌是希望叫堅持，無論旁人批評你衣著、打扮、髮型都不應該放棄。」