OTT之戰｜Disney+下月登陸香港 一文睇清4大平台收費+最新主打節目

迪士尼串流平台Disney+將於下月16日登錄香港，令競爭更見激烈。本地薑「黃Viu」今日就公布即將播放的韓劇、日劇、綜藝和日本動畫，以亞太區內容反擊。其實Netflix、「黃Viu」、HMVOD及Disney+各個串流平台都有擅長的地方，今日就同大家分析一下。

「黃Viu」收費最平

先講收費，Netflix會員的每月收費由63元至93元，Disney+和HMVOD每月收費則為73元和88元，「黃Viu」是四大OTT平台當中收費最平，每月28元，而且設有免費會員制，基本上可免費睇晒最新韓劇、日劇及動畫，付費會員的賣點是可以飛廣告，比較適合心急及有要求的人士。

Netflix及Disney+最多4部裝置同時睇

幫襯得串流平台，身邊多數有一、兩位free rider，Netflix及Disney+最多可以讓4部裝置同時使用，「黃Viu」就最多3部，至於HMVOD就較弱，最多只能兩人同時使用。

HMVOD主打本地化節目

Disney+的內容以西方影視為主，包括Disney、PIXAR、MARVEL、STAR WARS等大製作，更將引入逾20部全新亞太區本地電影或劇集，當中18部為原創作品，唯缺少港人最愛的日本動畫。「黃Viu」就主打亞太區內容，希望更貼近港人口味，更有自家「Viu Original」出品，有BL泰劇《Bite Me The Series》、韓劇《月升之江》、《紅天機》、即將由宋慧喬和張基龍主演的《現正分手中》都話題十足，部分節目更會緊貼韓國播放進度，最快於當地首播後4小時搶先追播，其他內容也於24小時內更新；至大熱的《鬼滅之刃 遊郭篇》亦將於12月上架。

Netflix的內容就更多元，包括電影、綜藝、動畫、棟篤笑及紀錄片皆不缺，《魷魚遊戲》更是近期Hit爆之作。至於HMVOD勝在本地化，製作過《把砒霜留給自己》、《向西聞記》及《性敢中環》等不少港人劇集。