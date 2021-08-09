Red Velvet回歸空降50國iTunes冠軍寶座

韓國女團Red Velvet，相隔上一首大熱單曲《Psycho》1年零8個月，昨日終於回歸，推出專輯《Queendom》，讓她們打破面臨拆夥的傳聞，更破除偶像團體撐不過7年的魔咒，這隊有「夏日女王」之稱的女團，再次在今個盛夏發熱發亮。

Red Velvet昨日發布《Queendom》專輯後，不但空降韓國當地各大音樂平台實時榜冠軍位置，更攻佔50國iTunes專輯排行榜冠軍寶座，當中除收錄主打歌《Queendom》外，還有《Pose》、《Knock On Wood》、《Better Be》、《Pushin’N Pullin’》及《Hello, Sunset》等6首風格各異的歌曲。

昨晚Red Velvet特別在NAVER V LIVE舉行fans直播見面會，親自介紹《Queendom》各曲的特色及幕後花絮，貼心的她們還特別以中文向華人fans問好，又叮嚀fans做好防疫措施，要戴口罩及勤洗手。此外，Red Velvet還在見面會表演了一小段《Queendom》的舞蹈，及《Pose》的首次現場演出，並唱出《Hello, Sunset》來為見面會閉幕。