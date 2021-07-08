Red Velvet舉行出道7周年直播

韓國女團Red Velvet，自2019年12月23日推出單曲《Psycho》後，經歷隊員Wendy跌落舞台受傷休息近一年，隊長Irene捲入「扮大牌」辱罵造型師風波，團隊活動停工接近1年半，其經理人公司SM娛樂近日宣布，Red Velvet將會在8月回歸，推出迷你專輯，而主打歌《Somethin Kinda Crazy》已經錄製及拍畢MV。今次Red Velvet回歸大玩復古風，MV更以神秘的皇后雜貨店為主題，成員們會在雜貨店內物品中尋找回憶。

此外，今年是Red Velvet出道7周年，她們將在8月1日出道紀念日的晚上8時(韓國時間)，於NAVER V LIVE Red Velvet頻道舉行直播活動《Red Velvet's 7th Debut Anniversary Happyness》，她們不僅會發表出道7周年感想，還會透過節目公開女團的幕後故事、成員們親自選出的最佳預告、fans們票投活動及問答環節等多個節目，分享成團至今的快樂成長經歷。