RV Joy認戀歌手Crush 疑遮掩《ELLE》刪Irene風波

韓國女團Red Velvet(RV)的24歲成員Joy，被傳媒影到與29歲R&B歌手Crush(申效涉)深夜放狗拍拖，令戀情曝光，昨日各自所屬的公司SM娛樂及

P NATION一起宣布：「兩人作為前後輩相處著，最近帶著好感開始交往。」但有網民指Joy公開戀情，是為遮掩RV隊長Irene，被韓國版《ELLE》冷待一事。

Joy去年5月20日與Crush合作歌曲《Mayday》撻著，兩人同樣愛狗，更經常一起遛狗，之後相戀。因Joy是當紅女團偶像，加上RV近日推出專輯《Queendom》回歸，事件引來熱烈迴響。其中有網民提到韓國版《ELLE》的IG，宣傳RV時刻意不上載Irene的相片及tag漏其IG帳號，以報復Irene去年侮辱造型師一事。雖然《ELLE》最後補回Irene的資料，但已被網民罵翻。