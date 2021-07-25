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Sammi生日孖大隻仔玩《獨家試唱》
5 小時前
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鄭秀文Sammi《我們的主題曲》《獨家試唱》
Sammi生日孖大隻仔玩《獨家試唱》
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今日是天后鄭秀文(Sammi)的49歲生日，疼錫歌迷的Sammi，每年生日都會與fans慶祝，昨晚他在九展Star Hall舉行迷你音樂會，與近3,000位「三米飯團」歌迷預祝生日，音樂會以《我們的主題曲》揭開序幕，Sammi表示，精心挑選音樂會的歌單，除了唱出《愛上一個人》、《調情》和《如果你有事》等電影歌曲外，亦首度演唱新碟《Listen to Mi》的歌曲，包括冠軍歌《萬物有時》、《新造的人》(feat. Shimica) 和《螢》。

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之後生日歌響起，舞台中間轉出坐在粉紅色梳化的Sammi，她捧著生日蛋糕，全場齊聲「生日快樂」。她說：「今年係我最後一年4字頭生日，多謝你哋為我慶祝。望到台下嘅螢光棒，一點一點，你哋就好似螢火蟲咁，一小點一小點咁凝聚對我嘅愛，支持我，愛護我，多謝你哋。」然後她與全場歌迷大合照，留下美好回憶。

壽星女Sammi問台下有沒有歌迷要跟她合唱？歌迷熱情舉手，她揀了一位大隻仔歌迷，但因疫情不能請歌迷上台，她笑言叫歌迷站起來跳舞，結果全場歌迷都站起來熱情歡呼，與Sammi 又唱又跳《獨家試唱》，氣氛高漲。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/sammi生日孖大隻仔玩《獨家試唱》-281072
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