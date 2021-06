Sarah新相透露《色慾都市》續集將開拍

美劇《色慾都市》(Sex and the City)原班人馬,早前以一條預告片,宣布拍攝續集新劇《And Just Like That》,除了Sarah Jessica Parker飾演的Carrie,飾演律師的Miranda的Cynthia Nixon,和飾演Charlotte的Kristin Davis皆確定回歸,只有Kim Cattrall飾演的Samantha,未能在劇中出現。Sarah近日在IG分享新劇劇本圍讀,之後又與Kristin、Cynthia合照,據娛樂網站Deadline報道,《And Just Like That》將於今年夏天在紐約開拍。