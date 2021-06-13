Serrini開騷與Anson Lo跳貼身辣舞 拒付林家謙騷錢

一連三場Serrini《SERRINI "I'M (NOT) FINE, THX.》演唱會尾場有人氣組合MARROR成員Anson Lo及林家謙任表演嘉賓上台合唱，而圈中友好林欣彤、藍奕邦、王賢誌、何雁詩及賴慰玲等人捧場。 Serrini與Anson Lo合唱《Senorita》並大跳貼身舞，期間更有近距離接觸，令台下尖叫聲不斷。

Serrini提到二人於叱咤頒獎禮任表演嘉賓而認識，期間Anson Lo問Serrini這個距離是否舒服？Serrini大呼腳軟及緊張，自爆花姐在後台對她說：「將Anson Lo嘅螢幕貼身辣舞處男演出俾咗你！」其後Anson Lo扶着她上樓梯，她開心笑謂二人像結婚，興奮得險跌倒。

林家謙原本入場欣賞好友個唱，一直不肯上台，直至Encore時才抵不住群眾壓力，走上台後被Serrini的升降台升起令他「無得走」，他不斷向Serrini追討報酬；又指第一次這樣上台做嘉賓，認為要向Serrini收演出費。台下有人叫二人結婚，Serrini笑稱當晚已嫁給Anson Lo。

完騷受訪時，Serrini笑指Anson Lo似歐洲古堡出來的吸血鬼，將她個心俘虜，吸乾她的元氣令她唱歌沒中氣。至於林家謙則只屬螢幕朋友，笑指家謙已拿免費飛睇騷，當然不會再給報酬。