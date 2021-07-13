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Somi 8月回歸與BP Lisa對撼
27 分前
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Somi 8月回歸與BP Lisa對撼
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狀態大勇的Somi。

 

於選秀節目《SIXTEEN》及《PRODUCE 101》驚豔八方的荷韓20歲混血女歌手Somi(全昭彌)，當年已15歲之齡，於《PRODUCE 101》打敗過百位女孩，成為票選排名第一。近年轉到The Black Label發展的她，過去兩年都會在暑假期間發表單曲，如去年的《What You Waiting For》及前年的《Birthday》。

今日The Black Label宣布，Somi將於8月2日回歸樂壇發表新曲，這位與BLACKPINK成員私下友好的女歌手，將與同樣8月作獨立發展出新曲的Lisa較技。韓國有網友稱，Lisa雖然在國際上擁有優勢，但Somi過去兩首單曲的成績，一次俾一次好，《What You Waiting For》不但橫掃多個地區的iTunes K-Pop排行榜榜首位置，更在Mnet台的音樂節目《M Countdown》中贏得第一位，在韓國本土未必輸給Lisa。目前Somi正為新專輯做最後準備，包括排舞及MV的拍攝，Fans都期待她新歌之餘，更希望Somi為新曲推出電視節目。

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Somi拍攝MV，Lisa到場探班。
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Somi今次形象較以往成熟。
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Somi開真人騷節目，Lisa二話不說到場撐師妹。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/somi-8月回歸與bp-lisa對撼-275923
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