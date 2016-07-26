Stanley冇MIRROR限定口罩 Anson Lo高興樂迷接受新曲風

MIRROR成員Anson Lo(盧瀚霆)、Jeremy(李駿傑)及Stanley(邱士縉)等，昨日到旺角宣傳出售MIRROR口罩的限定店，Stanley指，自己都無得儲齊一套齊全的MIRROR口罩。Anson Lo就稱，高興聽眾喜歡他的新歌。

MIRROR三子於店內逗留不夠廿分鐘，頻稱多謝fans支持。Jeremy表示：「日後仲有好多機會見大家，大家唔好咁辛苦通宵排隊，希望你哋注意安全同健康。」Anson Lo表示，知道fans為了爭取最佳位置通宵排隊，希望他們遵守秩序不要受傷。提到MIRROR口罩供不應求，Stanley稱，連他胞兄也問他要口罩，他自言無為能力︰「我都要問公司，其實我哋有自己顏色口罩戴 ，不過完整一盒都要問返公司。」

提到Anson Lo推出的《Megahit》大受歡迎，短短數天已獲過百萬點擊率，他說：「一度擔心大家唔鍾意呢這種歌曲風格，不過見到大家嘅評語，非常多謝大家支持。」對於MV找來不同藝人客串，Anson Lo稱希望MV能給予聽眾驚喜，所以請未合作過的藝人做嘉賓，最重要是能配合MV內容及角色，非常感激所有嘉賓︰「要夾齊大家時間係好難，而且佢哋好肯幫手，希望大家幫我同佢哋講聲多謝。」

Stanley冇MIRROR限定口罩 Anson Lo高興樂迷接受新曲風