Stanley@MIRROR 31歲生日｜粉絲豪擲15萬包巴士巡遊 祝賀貼滿旺角鬧市

人氣男仔組合MIRROR 12位成員各擁大批Fans支持 ，繼上月Anson Lo(盧瀚霆)生日，獲一眾「神徒」在尖沙咀碼頭擺放巨型生日廣告牌。今天(20日)是另一成員Stanley (邱士縉)的31歲生日，亦獲粉絲們送上驚喜！

今日，有一輛印有Stanley肖像的巡遊巴士於鬧市行駛，車身不單止大大隻貼上「Stanley Yau」及「Happy Birthday」等祝賀字句，並印有粉絲們對 Stanley的心聲及說話，而整個祝賀廣告的設計亦十分有型，「潮味」極重，於鬧市穿梭期間相當曯目，吸引大批市民舉機拍照。

忠粉親自設計

據知今次整架巡遊巴士由一位廣告公司老闆兼Stanley粉絲親自設計及安排，將於不同區域連續行駛四天，而平日租用此巡遊巴士價錢高達3萬元一天，加上司機薪酬，此4天就花了約15萬港元。

橫巷貼滿生日祝賀廣告

除了巡遊巴士賀壽夠威水外，在界乎油麻地碧街及登打士街的一條行人巷內亦有驚人發現，整條行人巷都貼上Stanley的巨型祝賀廣告，一字排開非常搶眼！

這條行人巷一向人來人往，是貫穿旺角及油麻地的必經之路，平日會張貼不同類型的宣傳廣告，而今次該廣告公司老闆亦於暑假這個黃金檔期，特別抽起整條行人巷的廣告位置，獨家為Stanley賀壽，可謂不惜代價！

不少途人見到Stanley連環祝賀廣告「逼爆」整條巷都大感好奇，更引來討論區網友熱議，有Fans將這段行人巷命名為「巨龍巷」，巡遊巴士則叫「巨龍巴」，甚有創意！

Stanley《全民造星》參賽出道，並有份參演ViuTV大熱劇《大叔的愛》，除了男主角呂爵安、盧瀚霆及黃德斌的演出掀起話題，飾演他們同事 Louis的Stanley扮演賤男一角，演技自然搞笑獲得不少好評，人氣亦隨之急升。