Sunny@Supper Moment結婚 隊友促明天要歸隊練歌

Supper Moment主音陳仕燊(Sunny)今日與拍拖6年的圈外女友Emily結婚，他上載二人在教堂的合照，並謂︰「執手開始一輩子的旅程。」他的3名隊友亦先後在社交平台分享喜悅。

鼓手陳鴻達(阿達)則表示：「聽住《Yes I Do》，見證住呢對新人喺疫情中結婚，肯定會成為大家幾十年後都依然深刻嘅記憶！一段咁甜蜜又難忘嘅回億！兄弟，有你有我！」而結他手梁耀鵬(阿雞) 就上載4人合照，留言謂︰「恭喜你同Emily今日終於正式拉埋天窗，從以前覆句SMS都嫌麻煩，到而家能夠籌備整個婚禮，為咗另一半上婚前培育課程，組織自己嘅家庭，咁多年來，深深體會你對尋找幸福嘅熱情。」

低音結他手張祖光(CK)先上載一對新人在教堂的照片，留言說︰「以前淨係識做音樂，連個雪櫃都唔識得插掣。以前淨係掛住做音樂，連換個智能電話都覺得煩。前幾日聽到你講，依家乜家務你都識做，直頭想TAG歌：愛是苦中亦能笑着滿足。」之後再出PO說︰「以後唔止要交歌，仲要交人。相信你聽日會歸隊練歌，恭喜你呀兄弟！」