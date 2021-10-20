Taylor重錄舊歌洩積嘉倫賀分手之謎

因舊公司變賣其舊歌，Taylor Swift決定重新灌錄2012年專輯《Red (Taylor's Version)》。這張經典專輯收錄了當年被指寫給舊愛積嘉倫賀(Jake Gyllenhaal)的歌曲《All Too Well》，Taylor更為歌曲執導長達13分鐘的MV，揭露與積嘉倫賀分手之謎。

《怪奇物語》女星參演MV

Taylor與積嘉倫賀於2010年10月拍拖，關係只維持3個月，積嘉倫賀更缺席Taylor的21歲生日派對。《All Too Well》MV請來《怪奇物語》19歲女星Sadie Sink和《移動迷宮》30歲男星Dylan O'Brien演出，講述Dylan缺席Sadie的生日會，之後提出分手。13年後，Dylan長大變成Taylor，成為了作家並推出《All Too Well》一書。

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