Taylor重錄舊歌洩積嘉倫賀分手之謎
4 小時前
Taylor重錄舊歌洩積嘉倫賀分手之謎
因舊公司變賣其舊歌，Taylor Swift決定重新灌錄2012年專輯《Red (Taylor's Version)》。這張經典專輯收錄了當年被指寫給舊愛積嘉倫賀(Jake Gyllenhaal)的歌曲《All Too Well》，Taylor更為歌曲執導長達13分鐘的MV，揭露與積嘉倫賀分手之謎。
《怪奇物語》女星參演MV
Taylor與積嘉倫賀於2010年10月拍拖，關係只維持3個月，積嘉倫賀更缺席Taylor的21歲生日派對。《All Too Well》MV請來《怪奇物語》19歲女星Sadie Sink和《移動迷宮》30歲男星Dylan O'Brien演出，講述Dylan缺席Sadie的生日會，之後提出分手。13年後，Dylan長大變成Taylor，成為了作家並推出《All Too Well》一書。
更多外娛新聞：
尚氣｜內地禁映唔關朝偉事 巴士司機制服露玄機？(有片)
木村49歲生日 愛女罕曬童年全家福(多相)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/taylor重錄舊歌洩積嘉分手之謎-292861