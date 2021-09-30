The Fact Music Awards｜BTS奪獎 護照收費展捱轟

韓國樂壇年度盛事The Fact Music Awards 2021昨晚(2日)於仁川舉行，成功進軍國際樂壇的BTS在頒獎禮勇奪最高榮譽大賞Grand Prize、Listener's Choise Award、本賞等5大獎項，Grand Prize更是連續4年奪此大賞。隊長RM領獎時大叫：「ARMY(BTS歌迷稱呼)聽到嗎？」因去年受傷沒有到場領獎的SUGA表示：「今年終於可在場了，好開心。」另外，姜丹尼爾、Super Junior、ASTRO也有出席做表演嘉賓。

外交護照俾錢睇

BTS早前被南韓總統文在寅委任為總統特別大使，每人獲派一本外文官護照。BTS完成美國聯合國大會後回國，其所屬事務所將護照放在事務所旗下的HYBE Insight博物館展出，但要收費才可入場觀賞。此舉令粉絲相當不滿，認為護照是國家財產，不應作謀利之用，事件令BTS蒙受污點。

更多外娛新聞：