ToNick恆仔作歌深受日本動畫啟發

ViuTv最近推出清談節目《同煲同BLOW》，由 DJ 麻利擔任主持，探討各式煲劇話題，打頭陣的有 ToNick 主音趙善恆（恆仔），身為動畫迷的他坦言自小深受日本動畫影響，以致他入行後無論音樂作品抑或執導的電影，都充滿濃烈的熱血動畫感！

主持麻利與恆仔二人同樣是狂熱的動畫迷，更是《鬼滅之刃》、《我的英雄學院》的頭號粉絲。不過數到恆仔的童年回憶，必定是《男兒當入樽》，他說：「細個真係會坐定定等電視播，返到學就會同同學傾劇情，冇睇過嘅真係唔可以做朋友呀！不過仲記得總有啲 Friend 因為率先睇咗漫畫版，就會劇透晒，好乞人憎㗎！」

恆仔除了會擔定凳仔煲動畫外，更會收集不少動畫角色的模型公仔。為了讓這些寶貝們有個安樂窩，他不惜「拆房」安置它們。恆仔表示：「自己儲落太多 Figure 喇，妹妹搬走咗之後，我索性打通埋間房，放咗兩個櫃用嚟放公仔。」

受日本動畫文化影響猶深的恆仔，不知不覺間在音樂及電影作品中注入了動畫主角的信念，將「熱血魂」不斷蔓延下去。恆仔坦言：「好多熱血動畫真係深深影響咗我，直頭係入咗血一樣，自己作歌或執導嘅電影都受動畫啟發，希望透過作品再去啟發其他人。好似《一秒拳王》咁，入面嘅音樂、角色塑造都受到好多唔同嘅動畫薰陶。」