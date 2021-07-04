ToNick演唱會｜林明禎為恆仔獻第一次 周國賢疾呼：「唔好忘記你喺邊度出世！」

樂隊ToNick一連兩晚的《Here and Now演唱會2021》演唱會於昨晚起(4日)圓滿結束，當晚請來主音恆仔的御用女主角林明禎，以及《一秒拳王》的周國賢(Endy)擔任嘉賓，大馬女神林明禎笑言，從第一次在香港拍戲和站上演唱會舞台都獻給了恆仔，而Endy與恆仔合唱《時間的初衷》後，大聲疾呼，「唔好忘記你喺邊度出世！」兩人因拍電影結成好兄弟，更不排除將來齊齊開騷。

今次是ToNick成軍以來首次一連開兩場演唱會，開場時恆仔一連唱了

《好想拯救地球》、《一進不退》和《鬼滅之日》，觀眾相當投入，站起身並高舉雙手，興奮隨節拍跳動，恆仔高呼，「大家好嗎？好耐冇見啦！我哋係兜兜轉轉又返嚟Star Hall同大家玩嘅ToNick。」接著ToNick唱出多首舊作如《小明少少明》、《異相》和《阿飛與阿基》等，當唱完新作《離散序》後，首位嘉賓林明禎出場與ToNick合唱電影《救殭清道夫》的主題曲《長相廝守》，其間周國賢驚喜現身，3人在台上齊齊合唱，全場情緒高漲，特地從馬來西亞來港做嘉賓的林明禎笑言，「我好多嘅第一次都獻給了恆仔！這次是我第一次做演唱會嘉賓，夫人(恆仔女友小花)不要在意！我的第一次不是他！」除了做演唱會嘉賓，她的第一齣電影《救殭清道夫》正是由恆仔執導，「在我甚麼都不會的時候，恆仔導演相信我，讓我在戲裡演殭屍，才有機會讓香港的朋友認識我，所以我一直都很感謝有這個機會。」Endy則抵死回應，「佢(明禎)同我講，話『第一次』畀咗你，下次留畀我！」引來全場爆笑！

在明禎離開後，恆仔自爆在《一秒拳王》謝票時已曾向Endy提出一起開騷，Endy亦感謝恆仔請他一起拍電影，為香港人提供能量：「佢話我哋係畀人一份力量，但係我想講，其實係大家畀咗一份力量我哋，我哋都好需要大家嘅力量。」兩人先後合唱《不敵》和《時間的初衷》，唱畢後，Endy大聲疾呼，「唔好忘記得你喺邊度出世！如果你係圓形，你就大大聲同人講你係圓形！」

在ToNick唱完《衰喺個掣度》後，首場的嘉賓《試當真》的許賢和豪哥昨晚繼續登場，與晨曦rap唱《跌嘢唔好搵》，全場氣氛熾熱。其後，恆仔一度哽咽說不知還有甚麼可說，只望能在現場跟觀眾溝通，就想到要分享甚麼，「呢兩年真係唔容易，我哋都經歷咗好多唔知點算嘅時候，好彩冇放棄，今日仲可以喺度同大家表演。受傷，我哋可以休息，再出發。」接著他們唱《一口氣》，觀眾在恆仔呼籲下手拖手，配合大熒幕疫情下的香港照片，場面溫暖又感人。在encore環節，恆仔脫下自己的T恤拋向觀眾，並唱了《窮》、《雪糕糯米糍》、《舐嘢》和《T.O.N.I.C.K》，最後，演唱會在恆仔竭力大喊「頂住、頂住、頂住」的呼㖪聲中結束。