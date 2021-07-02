ToNick演唱會｜許廷鏗與恆仔因《一秒拳王》結緣 恆仔高呼「避唔到，一齊捱」

樂隊Tonick在九展Star Hall舉辦一連兩場的《Here and Now演唱會2021》於昨晚開鑼，全場爆滿。首場請來許廷鏗(Alfred)以及Youtube頻道《試當真》成員許賢和豪哥擔任嘉賓，氣氛熾熱。主音恆仔與歌迷多次互叫「加油」，他坦言過去兩大家都身心受創，他引用自己執導的電影《一秒拳王》的對白勉勵樂迷：「避唔到，我哋一齊捱」。

ToNick以一曲《好想拯救地球》為演唱會掀序幕，接著唱出《鬼滅之日》、《小明少少明》、《阿飛與阿基》及《長相廝守》等多首歌曲。首場嘉賓Alfred與ToNick合唱《無力感》後，細訴彼此「相識」經過，原來Alfred在TVB時經常與結他手小龜碰面，他笑言，「就喺大家都冇做嗰果電視台，大家就係點頭之交，點解促成今次合作，就係因為套戲，然後佢(恒仔)話好鍾意我呢首歌。」恆仔續說，「就喺依家我哋有做嗰果電視台，佢(Aflred)突然同我講：『好啊！』原來佢話套戲(《一秒拳王》)好睇，然後我哋就喺IG交流，其實我每次唱K都一定會唱《演員的自我修養》和《青春頌》。」他多謝Alfred為香港人唱了《無力感》，然後兩人合唱《一秒拳王》的主題曲《時間的初衷》。

另一組嘉賓《試當真》的許賢、豪哥跟鼓手晨曦唱rap，晨曦與歌迷互動大談要談要做個清醒的人，妙論跌低起返身的道理，然後與許賢、豪哥rap歌，全場氣氛高漲。完場前，恆仔多次高呼「我哋要頂住，頂住，頂住」。