TVB為「牛下女車神」改港姐參選年齡？ 網民：唔好拎李慧詩小姐做宣傳

「牛下女車神」李慧詩昨日(8日)於東京奧運場地單車女子爭先賽為香港奪得一面銅牌，李慧詩於賽後受訪時，被問到以34歲之齡創佳績時，她幽默回應：「歲數唔係咁重要，我又唔係選港姐。」

事後，TVB娛樂新聞台在Facebook專頁向李慧詩發公開帖，恭喜她付出努力再次為香港奪牌爭光，同時上載關於參賽香港小姐條件的截圖，寫著，「欣聞閣下明年有意參加香港小姐競選，在下立即翻查報名需知，亦都憤而為閣下改動其中一項條件。希望明年有機會與您見面，同時希望教練有請您飲汽水祝賀佳績。」截圖將「未滿28歲」的年齡上限改為「34+N歲」，並註明「TVB有絕對權決定豁免及/或放寬上述任何條件。」雖獲網民讚幽默，同時亦有不網民留言批評做法「核突」、「好易抽水抽着火水」，有留言直接請TVB「唔好拎李慧詩小姐做宣傳啦！」不過此相信是網頁小編的惡搞圖，並非官方公布。