TWICE於Spotify獲BTS BLACKPINK同等待遇

韓國女團TWICE，昨日發布第10張迷你專輯《Taste of Love》，主打歌《Alcohol-Free》於YouTube首播時，獲逾46萬網民在線收看，TWICE用上邊和酒吧背景的舞台，成功以成熟活力展示華麗一面，因此在韓國的Melon、Genie，以及日本LINE MUSIC的實時榜均登上第一之位，又在美國NBC電視台的《The Ellen Show》中首演《Alcohol-Free》，這次回歸可算叫好叫座。

今日全球最大音樂平台Spotify宣布，明日將推出TWICE新專輯增強版。增強版除收錄《Alcohol-Free》等6首新歌外，更會加入歌曲介紹視頻、幕後花絮等內容。這是Spotify繼防彈少年團(BTS)、BLACKPINK後，TWICE是第三個在Spotify獲增強版專輯介紹的南韓音樂單位。

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