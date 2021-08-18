Uplive X ViuTV《直播王》

香港電視史首個直播主真人騷

直播平台Uplive與ViuTV合辦的《直播王》節目已於8月15日起，逢星期日晚上10：30播出，節目將以選秀形式爭奪直播王寶座。《直播王》是香港電視史上首個直播主真人騷，無論是直播界的中堅份子還是新力軍，都齊集參加比賽，實行「跳出手機 跳入電視機」，於廣大電視觀眾面前展現才藝，引爆直播力量。

評判陣容強勁

節目邀請到花姐、張紋嘉Hailey、林奕匡擔任比賽評判，蔡瀚億BabyJohn及陳俞希Hailey擔任司儀。比賽以淘汰形式進行，於Uplive報名並獲得最高投票率及熱度的頭40名候選人將進行連翻直播比賽，主播要在節目中施展渾身解數，贏取金牌監製在內的四位星級導師及評判歡心，再篩選出12名以隊制形式進行複賽，最後4強將爭奪直播王寶座，成為直播王可獨得十萬獎金。

Uplive為有夢想的普通人提供寶貴機會，讓他們有機會於電視這個大平台上發光發熱，而且為電視內容注入更多豐富新元素，成就更大理想。

Uplive直播App 本地用戶破百萬

Uplive作為香港第一大直播品牌，深受本地用家喜愛，目前香港註冊用戶已突破百萬人，主播更已衝破萬人，每日為香港在內的全球2.3億用戶提供娛樂直播體驗。同時在美國、印度、越南、沙地阿拉伯、東南亞等國家與地區營運，並服務全球150多個國家地區用戶。並於2019年，Uplive榮獲Twitter授予的「最具國際影響力品牌獎」。

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